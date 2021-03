Adam Niedzielski przekonuje, że ogólnokrajowy lockdown jest mało prawdopodobny, a nowe obostrzenia mogą dotyczyć jedynie konkretnych województw. Minister poinformował, że 1 marca 2021 roku mamy blisko 4,8 tys. nowych zakażeń i liczby te w tygodniu będą rosnąć. W poniedziałek rano do Polski dotrze ok. 380 tys. dawek szczepionki firmy Pfizer i 230 tys. od firmy AstraZeneca - poinformował prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Najważniejsze wydarzenia z Polski i świata w relacji na żywo na radiozet.pl.

1 marca 2021 roku mamy w Polsce blisko 4,8 tys. nowych zakażeń koronawirusem - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski

W rozmowie z tygodnikiem "Do Rzeczy" Niedzielski poinformował, że ogólnokrajowy lockdown jest mało prawdopodobny, ale nie można wykluczyć dalszej regionalizacji obostrzeń

Olga Semeniuk, która była Gościem Radia ZET, powiedziała, że rząd rozważa otwarcie tzw. ogródków działających przy restauracjach i pubach, ale nie wcześniej niż na wiosnę

Do Polski dotarła kolejna partia szczepionek: 380 tys. dawek szczepionki firmy Pfizer i 230 tys. od firmy AstraZeneca

Marszałek woj. warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin (PSL) poinformował w poniedziałek, że w regionie wzrasta bezrobocie, a wielu przedsiębiorców ma poważny problem z przetrwaniem obecnego lockdownu. Zaapelował o wsparcie od rządu

Koronawirus w Polsce nie odpuszcza. - Mamy blisko 4,8 tys. nowych zakażeń koronawirusem - przekazał 1 marca minister zdrowia Adam Niedzielski. Trzeba spodziewać się, że w tym tygodniu liczba zakażeń będzie rosnąć; to absolutnie nie jest jeszcze czas, w którym można mieć jakiekolwiek powody do optymizmu - ocenił.

"To absolutnie nie jest jeszcze czas, żeby mieć jakiekolwiek powody do optymizmu, trzeba spodziewać się, że w tym tygodniu wzrosty będą kontynuowane. W tej chwili jesteśmy na takim średnim poziomie tygodniowym 10 tys. przypadków i będziemy obserwowali, co będzie się działo w tym tygodniu" - powiedział Niedzielski.

Koronawirus w Polsce. Adam Niedzielski: nie jest czas, żeby mieć powody do optymizmu. RELACJA NA ŻYWO

Minister zdrowia w wywiadzie dla "Do Rzeczy" przypomniał o obowiązku noszenia maseczek i podkreślił, że przyłbica może być kolejnym zabezpieczeniem, ale nie samodzielną ochroną. Przyznał, że gdy jesteśmy na otwartej przestrzeni, ryzyko zakażenia jest mniejsze, "nie można jednak powiedzieć, że nie ma sensu nosić maseczek na przystankach, przejściach dla pieszych czy w miejscach, gdzie grupuje się dość duża liczba osób".

"Oczywiście, najbardziej dopasowaną regulacją byłoby określenie, że nie trzeba ich zakładać, jeśli nie ma nikogo w odległości 1,5–2 m. Nie wyobrażam sobie jednak sytuacji, że ktoś na spacerze co chwilę zdejmuje i zakłada maseczkę. Poza tym nie jest prawdą rozpowszechniana przez antymaseczkowców teza, że maseczka szkodzi. Jeśli jest użytkowana we właściwy sposób, to nie stanowi zagrożenia, a jedynie pomoc" - powiedział.

W poniedziałek rano do Polski dotrze ok. 380 tys. dawek szczepionki firmy Pfizer i 230 tys. od firmy AstraZeneca - poinformował PAP prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski.

Dopuszczone w UE, a co za tym idzie stosowane w Polsce, są szczepionki firm: Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca. Wszystkie trzy preparaty podaje się w dwóch dawkach. Od 27 grudnia ub.r., gdy pierwsza osoba w Polsce otrzymała szczepionkę przeciw COVID-19 wykonano dotąd 3 316 073 zastrzyków, w tym 2 135 769 pierwszą dawką i 1 180 304 drugą.

RadioZET.pl/ PAP/ Do Rzeczy