Tragiczny bilans zgonów z powodu COVID-19. Nowe dane resortu zdrowia

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek o 24 991 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i 571 zgonach. To czwarty dzień z rzędu, gdy umiera ponad 500 osób. Przybywa także pacjentów. Ostatniej doby liczba chorych na oddziałach covidowych wzrosła o ponad 270.

Liczba zakażeń koronawirusem w Polsce nie rośnie już gwałtownie, jednak utrzymuje się na wysokim poziomie. Siedmiodniowa średnia z liczby nowych infekcji wynosi ponad 23 tys.

- Obserwujemy od kilku dni, że to nie jest szczyt jednorazowy, a raczej płaskowyż, który utrzyma się przez kilka dni - powiedział w Radiu Plus wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Skutkuje to obciążeniem szpitali i dużą liczbą zgonów. Wiceminister zdrowia wskazał, że spodziewa się nawet 30 tys. hospitalizowanych osób z COVID-19.

Koronawirus 10 grudnia 2021. Raport Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek o 24 991 nowych przypadkach COVID-19. Najwięcej zakażeń było z województw: śląskiego (3671), mazowieckiego (3530), wielkopolskiego (2470). Wykonano 107 666 testów.

Dzień wcześniej, w czwartek, było 27 458 nowych przypadków infekcji SARS-CoV-2. Natomiast tydzień temu, 3 grudnia, resort zdrowia przekazał informację o kolejnych 26 965 zakażeniach koronawirusem.

W ciągu ostatniej doby zmarło 571 osób. Z powodu COVID-19 śmierć poniosło 148 osób, a przyczyną kolejnych 423 zgonów było współistnienie COVID-19 z innymi schorzeniami.

W ciągu doby wykonano 224 225 szczepień. Liczba osób w pełni zaszczepionych wzrosła do 20 631 827.

fot. Ministerstwo Zdrowia

W szpitalach jest 23 706 chorych z COVID-19, a 2070 z nich jest podłączonych do respiratorów – poinformowało MZ. W czwartek było 23 433 pacjentów, a w środę 23 453. Z najnowszych danych resortu wynika też, że kwarantanną objęto 716 951 osób.

RadioZET.pl/Ministerstwo Zdrowia/oprac. AK