Bardzo duży spadek liczby zakażeń koronawirusem. To koniec trzeciej fali?

Koronawirus w Polsce powoli odpuszcza, a trzecia fala epidemii jest już niemal za nami - przekonuje rząd. Jak podało Ministerstwo Zdrowia, w poniedziałek 10 maja 2021 roku mamy w Polsce 2032 nowe przypadki zakażeń koronawirusem. 9 maja mieliśmy 3852 zakażeń.

Nowe, potwierdzone przypadki dotyczą osób z województw: mazowieckiego (320), śląskiego (241), wielkopolskiego (201), dolnośląskiego (200), łódzkiego (163), zachodniopomorskiego (140), małopolskiego (135), pomorskiego (129), kujawsko-pomorskiego (96), lubelskiego (77), opolskiego (73), podkarpackiego (54), podlaskiego (48), świętokrzyskiego (48), lubuskiego (46), warmińsko-mazurskiego (41). 20 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Koronawirus w Polsce 10 maja 2021 roku. Raport

Ostatniej doby z powodu koronawirusa zmarły w Polsce 22 osoby. Z powodu COVID-19 zmarło 11 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 11 osób.

Liczba zakażonych koronawirusem: 2 835 083 / 70 034 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

W szpitalach przebywa 15 925 chorych z COVID-19, a 2083 z nich jest podłączonych do respiratorów – podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. To ponad pięć tysięcy mniej hospitalizowanych osób niż tydzień temu, i ok. 15 tys. mniej niż trzy tygodnie temu.

fot. Ministerstwo Zdrowia

Resort poinformował w poniedziałek, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowane jest 36 660 łóżek i 3863 respiratory. Ministerstwo przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywa 114 652 osoby. Resort podał też, że wyzdrowiało dotąd 2 576 034 zakażonych.

