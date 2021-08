Duży wzrost zakażeń koronawirusem. Nowe przypadki we wszystkich województwach

Koronawirus w Polsce wciąż stanowi zagrożenie. We wtorek, 10 sierpnia Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 200 nowych przypadków SARS-CoV-2. To wzrost o 136 w stosunku do poniedziałku i o 36 więcej zakażeń niż przed tygodniem. W ciągu doby nie odnotowano żadnych zgonów na COVID-19.