Czwarta fala koronawirusa jest coraz bliżej. W czwartek, 12 sierpnia Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 223 nowe przypadki SARS-CoV-2. To wzrost o 25 w stosunku do środy i o 47 w porównaniu do zeszłego tygodnia. W ciągu doby zmarły dwie osoby.