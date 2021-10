Kolejny rekord zakażeń w czwartej fali. Bardzo duża liczba zgonów

Koronawirus w Polsce. Jak przekazało Ministerstwo Zdrowia, w środę 13 października 2021 roku mamy w Polsce 2640 nowych zakażeń koronawirusem. To rekordowe dane w czwartej fali epidemii.

Koronawirus w Polsce przyspiesza. Jak przekazał w TVN24 minister zdrowia Adam Niedzielski "dynamika wzrostu zakażeń przekracza 50 proc. tydzień do tygodnia. Liczba hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 wynosi już ok. 2700." Przypomnijmy, że we wtorek 12 października mieliśmy w Polsce 2118 zakażeń koronawirusem.

Jak podało Ministerstwo Zdrowia w środę 13 października 2021 roku mamy w Polsce 2640 nowych przypadków zakażeń. Dotyczą one osób z województw: lubelskiego (620), mazowieckiego (457), podlaskiego (261), małopolskiego (142), zachodniopomorskiego (136), śląskiego (131), wielkopolskiego (131), łódzkiego (129), warmińsko-mazurskiego (109), dolnośląskiego (107), podkarpackiego (103), pomorskiego (97), kujawsko-pomorskiego (67), świętokrzyskiego (43), lubuskiego (41), opolskiego (36). 30 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Koronawirus w Polsce w środę 13 października 2021 roku. Raport

Z powodu koronawirusa ostatniej doby zmarło X osób. Z powodu COVID-19 zmarło 6 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 34 osoby.

Liczba zakażonych koronawirusem 2 928 065/ 75 958 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

W szpitalach przebywa 2722 chorych z COVID-19, w tym 239 pacjentów wymaga leczenia respiratorowego – podało w środę Ministerstwo Zdrowia. Tydzień temu, 6 października, hospitalizowanych było 1963 chorych z COVID-19, dwa tygodnie temu, 29 września – 1566.

fot. Ministerstwo Zdrowia

Rok temu, 13 października 2020 r., hospitalizowanych było 5669 chorych z COVID-19, pod respiratorami przebywało wówczas 421 pacjentów. Resort poinformował w środę, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 7646 łóżek i 818 respiratorów.

Ministerstwo przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywa 102 245 osób. Resort podał też, że wyzdrowiało dotąd 2 670 394 zakażonych.

RadioZET.pl/ Ministerstwo Zdrowia