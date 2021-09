Wzrost zakażeń o blisko 50 proc. "To jest ostatni sygnał, żeby się zaszczepić"

Koronawirus w Polsce. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował w Programie I Polskiego Radia, że w poniedziałek 13 września 2021 roku mamy w Polsce 269 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Według ministra, to wzrost o 47 proc. w ciągu tygodnia.

- Jest to bardzo niepokojące, ponieważ jeszcze kilka tygodni temu te procentowe wzrosty to były na poziomie 17-19 proc. patrząc tydzień do tygodnia. W tej chwili jest to już praktycznie około 50 proc., więc tych nowych przypadków zaczyna niestety przybywać. To także odbija się na liczbie osób, które niestety muszą być hospitalizowane w polskich szpitalach - ocenił Kraska.

Czwarta fala przyspiesza. Kraska: wzrost o 47 proc. w ciągu tygodnia

- Długoterminowe prognozy będą uwzględniały powrót z wakacji i powrót do szkół, będą bardziej odpowiadać rzeczywistości. Powrót jest bowiem związany z mobilnością. Dane zwłaszcza z USA pokazują, że mutacja Delta jest bardzo niebezpieczna także dla dzieci. Stany Zjednoczone podały, że było kilkanaście zgonów u młodych ludzi - powiedział wiceminister zdrowia.

- W szkołach do piątku były zbierane deklaracje od rodziców, którzy chcą zaszczepić młodzież powyżej 12 roku życia. Myślę, że dziś będziemy wiedzieli, ile się zdecydowało - powiedział.

- Widzimy, że koronawirus nie odpuścił, coraz więcej osób trafia do szpitala, myślę, że to jest ostatni sygnał, żeby się zaszczepić - zaznaczył Kraska.

RadioZET.pl/ Program I Polskiego Radia