Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek 13 września o 7876 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w ciągu ostatniej doby. To rekord ostatnich miesięcy i więcej niż w szczycie tzw. letniej fali. Zmarło 28 osób z COVID-19. Minister zdrowia Adam Niedzielski wyjaśnił, że ostatnie wzrosty infekcji są skutkiem powrotu do aktywności społecznej po wakacjach, w tym uczniów do szkół.

Koronawirus w Polsce ponownie przyspieszył, choć w sierpniu informowaliśmy o szczycie tzw. letniej fali zakażeń, który nastąpił 17 sierpnia (ponad 7 tys. nowych infekcji). Epidemia nie słabnie jednak wraz z jesiennym ochłodzeniem i powrotem do szkół, na co wskazują nowe raporty zakażeń.

We wtorek 13 września potwierdzono aż 7876 nowych przypadków zakażeń koronawirusem, z czego 1696 to ponowne zachorowania na COVID-19.

Koronawirus w Polsce 13 września 2022

Wskutek zachorowania na COVID-19 zmarło w Polsce w ciągu ostatniej doby 28 osób. Zdecydowana większość z nich (25) miała zdiagnozowane choroby współistniejące.

Przyrosty wykrywanych zakażeń koronawirusem w ostatnich dniach skomentował we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski. "Ostatnie dobowe wzrosty zakażeń to wynik powakacyjnego powrotu do aktywności społecznej, w tym do szkół. Podobne wzrosty mogą się jeszcze przez pewien czas utrzymywać. Nie jest to jednak nowa fala" – poinformował na Twitterze szef MZ. Zaznaczył, że mimo tego utrzymuje się niski poziom pacjentów z COVID-19 w szpitalach. Jest ich obecnie ok. 2,3 tys.

W Polsce wszyscy dorośli oraz dzieci powyżej 12. roku życia z obniżoną odpornością mogą już szczepić się czwartą dawką szczepionki przeciw COVID-19.

RadioZET.pl/Twitter/Gov.pl