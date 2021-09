Czwarta fala się rozpędza, wzrost zakażeń o prawie 50 proc. "To bardzo niepokojące"

Koronawirus w Polsce rośnie w siłę. Jeszcze przed pojawieniem się oficjalnego raportu Waldemar Kraska poinformował, że Ministerstwo Zdrowia odnotowało wzrost przypadków SARS-CoV-2 "o 47 proc. w ciągu tygodnia".

- Jest to bardzo niepokojące, ponieważ jeszcze kilka tygodni temu te procentowe wzrosty to były na poziomie 17-19 proc., patrząc tydzień do tygodnia. W tej chwili jest to już praktycznie około 50 proc., więc tych nowych przypadków zaczyna niestety przybywać. To także odbija się na liczbie osób, które niestety muszą być hospitalizowane w polskich szpitalach - ocenił wiceminister zdrowia.

Koronawirus w Polsce 13 września. Najwięcej zakażeń na Lubelszczyźnie

W poniedziałek, 13 września Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 269 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. W niedzielę badania potwierdziły 476 nowych zakażeń. Tydzień temu, 6 września, informowano o 183 przypadkach SARS-CoV-2.

Nowe przypadki Covid-19 dotyczą osób z województw: lubelskiego (37), mazowieckiego (35), łódzkiego (21), małopolskiego (21), zachodniopomorskiego (21), kujawsko-pomorskiego (19), dolnośląskiego (18), podkarpackiego (18), śląskiego (17), wielkopolskiego (17), pomorskiego (15), podlaskiego (8), warmińsko-mazurskiego (8), opolskiego (6), lubuskiego (3), świętokrzyskiego (2). 3 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu Covid-19 w ciągu doby nikt nie zmarł. W niedzielę resort zdrowia także nie odnotował żadnych zgonów. Tydzień temu w poniedziałek MZ także nie informowało o śmierci żadnego z pacjentów.

Przybywa chorych na COVID-19 w szpitalach

MZ przekazało, że w szpitalach jest 704 chorych z COVID-19, w tym 80 pacjentów podłączonych do respiratorów. Tydzień temu, 6 września, hospitalizowanych było 529 chorych z COVID-19, a dwa tygodnie temu, 30 sierpnia – 429 osób.

Resort poinformował w poniedziałek, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 6015 łóżek i 583 respiratory. Ministerstwo przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywa 69 160 osób. Resort podał też, że wyzdrowiało dotąd 2 658 685 zakażonych.

