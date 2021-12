Tragiczny bilans zgonów z powodu COVID-19. Wciąż rośnie liczba pacjentów

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o 17 460 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i 537 zgonach. Siedem dni temu było 19 366 nowych infekcji, śmierć poniosły 504 osoby. Duża liczba zgonów i hospitalizacji utrzymuje się od kilku tygodni.

Koronawirus w Polsce przyczynia się w listopadzie do dużej liczby zgonów. We wtorek 14 grudnia znów umarło ponad 500 osób. Tragiczny bilans się nie zmienia, mimo że zaczęła spadać siedmiodniowa średnia z liczby zakażeń. Według najnowszych danych wynosi ona obecnie 22 136, natomiast tydzień temu było to 23 426.

- Mogę powiedzieć na pewno, że mamy kolejny dzień spadków w granicach 10 proc. mniej zakażeń koronawirusem niż tydzień temu - powiedział we wtorek o poranku na antenie TVN 24 rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Zwrócił uwagę, że tylko w województwie lubuskim dynamika wzrostu zakażeń koronawirusem jest dodatnia i wynosi 2 proc.

Koronawirus 14 grudnia 2021. Raport Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o 17 460 nowych przypadkach COVID-19. Najwięcej zakażeń było z województw: mazowieckiego (2479), śląskiego (1991), wielkopolskiego (1663). Wykonano 93 798 testów.

Dzień wcześniej, w poniedziałek, było 11 379 nowych przypadków infekcji SARS-CoV-2. Natomiast tydzień temu, 28 listopada, resort zdrowia przekazał informację o kolejnych 19 366 zakażeniach koronawirusem.

Resort przekazał, że zmarło 537 osób. Z powodu COVID-19 śmierć poniosło 151 osób, a przyczyną kolejnych 386 zgonów było współistnienie COVID-19 z innymi schorzeniami.

W ciągu doby wykonano 152 827 szczepień. Liczba osób w pełni zaszczepionych wzrosła do 20 707 123.

fot. Ministerstwo Zdrowia

W szpitalach jest 24 542 chorych z COVID-19, a 2132 z nich jest podłączonych do respiratorów – poinformowało MZ. W poniedziałek pacjentów było 24 051, a w niedzielę 23 644. Z najnowszych danych resortu wynika też, że kwarantanną objęto 595 398 osób.

RadioZET.pl/Ministerstwo Zdrowia/oprac. AK