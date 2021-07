Koronawirus w Polsce 14 lipca. Resort zdrowia podał najnowsze dane

Koronawirus w Polsce spowalnia, ale z dużym niepokojem obserwujemy wzrosty zakażeń w innych państwach i rozprzestrzenienie się groźnych wariantów wirusa. Wczoraj MZ informował o 96 nowych zakażeniach i śmierci 13 osób. Jak wyglądają najnowsze statystyki?

Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, w środę 14 lipca mamy w Polsce 86 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Nowe przypadki dotyczą osób z województw: wielkopolskiego (15), łódzkiego (10), pomorskiego (8), lubelskiego (7), małopolskiego (7), mazowieckiego (7), śląskiego (7), dolnośląskiego (5), warmińsko-mazurskiego (4), zachodniopomorskiego (4), podlaskiego (3), świętokrzyskiego (3), podkarpackiego (2), opolskiego (1), kujawsko-pomorskiego (0), lubuskiego (0). 3 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Koronawirus w Polsce 14 lipca 2021 roku. Raport

Z powodu koronawirusa ostatniej doby zmarło w Polsce 6 osób. Z powodu COVID-19 zmarły 3 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 3 osoby.

Liczba zakażonych koronawirusem: 2 881 046 / 75 179 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

W Polsce wykonano ponad 31,6 mln szczepień – wynika z najnowszych danych ze strony rządowej. W pełni zaszczepionych jest ponad 15,2 mln osób. W środę odbędzie się pierwsze tygodniowe losowanie nagród dla zarejestrowanych od 1 do 11 lipca w Loterii Narodowego Programu Szczepień.

Zastępca głównego inspektora sanitarnego Krzysztof Saczka w czasie konferencji prasowej w Łodzi poinformował, że wobec niebezpieczeństwa czwartej fali pandemii i szybkiego rozprzestrzeniania się koronawirusa wariantu delta nie wyklucza się w naszym kraju wprowadzenia pewnych zasad bezpieczeństwa związanych ze stopniem zaszczepienia społeczeństwa.

Pytany o możliwości wprowadzenia w kraju rozwiązań podobnych do tych we Francji, gdzie głównie osoby zaszczepione będą mogły korzystać na przykład z centrów handlowych, niektórych usług i z instytucji kultury, Saczka odpowiedział, że ważny jest przede wszystkim społecznych aspekt rozwiązań prowadzących do przerwania ryzyka zakażeń.

RadioZET.pl/ MZ/ PAP