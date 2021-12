Nowe informacje z resortu zdrowia. "Mamy województwo, które notuje dodatnią dynamikę"

Zmarło w granicach pół tysiąca osób z COVID-19 - przekazał we wtorek rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz, mówiąc o najnowszych, dziennych danych covidowych. Dodał, że liczba zakażeń w skali kraju spadła o 10 proc. w porównaniu do wtorku tydzień temu.

- Mogę powiedzieć na pewno, że mamy kolejny dzień spadków w granicach 10 proc. mniej zakażeń koronawirusem niż tydzień temu - przekazał we wtorek o poranku na antenie TVN 24 rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Przypomnijmy, że tydzień wcześniej odnotowano 19 366 nowych zakażeń.

- Mamy już tylko jedno województwo dzisiaj, które notuje tak naprawdę dodatnią dynamikę zakażeń na poziomie 2 proc. Jest to woj. lubuskie. Woj. opolskie w tych danych porównując tydzień do tygodnia, to jest już constans na zero, pozostałe województwa odnotowują spadki - dodał.

Pytany o liczbę osób zmarłych z COVID-19 przekazał, że zmarło, podobnie jak tydzień temu, "w granicach pół tysiąca osób".

Szczegółowe dane o zakażeniach z ostatniej doby Ministerstwo Zdrowia podaje o godz. 10:30.

PAP: Szymon Zdziebłowski