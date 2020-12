Nauczyciele będą w pierwszej grupie szczepień na COVID-19. Czarnek potwierdza

Koronawirusa w Polsce wykryto już łącznie u 1 147 446 osób. We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 6,9 tys. nowych przypadków zakażeń i 349 zgonach na Covid-19

Po 15 stycznia będzie można umawiać się na konkretne terminy szczepień na Covid-19, m.in. przez infolinię - zapowiedział we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski

Nauczyciele będą w pierwszej grupie objętej szczepieniami przeciw COVID-19 – powiedział we wtorek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek na antenie TVP Info.

Rząd przyjął strategię szczepień przeciw Covid-19. Będą one bezpłatne, dobrowolne, w dwóch dawkach, dla dorosłych i dzieci od 12 roku życia. W pierwszej kolejności, poza seniorami, medykami i służbami mundurowymi będą szczepieni nauczyciele

Rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmują się m.in. projektem ustawy budżetowej na 2021 rok. Opozycja zgłosiła kilkaset poprawek, budżet będzie opracowywany dalej w komisjach.

Wiele mówi się o możliwej utracie stanowiska wiceministra aktywów państwowych przez Janusza Kowalskiego z Solidarnej Polski. Ma to związek z jego głośnymi wypowiedziami dot. weta unijnego budżetu. On sam nie widzi powodu do dymisji

Koronawirus 15 grudnia w Polsce

Trzecia fala, startująca z poziomu ok. 10 tys. zachorowań, byłaby o wiele gorsza od drugiej, która startowała z poziomu ok. 1 tys., a szczyt miała w okolicach 28 tys. - mówił w poniedziałek szef MZ Adam Niedzielski. Minister zapowiedział wtedy, że zarekomenduje przedłużenie obostrzeń do 17 stycznia.Tego dnia w Polsce odnotowano 4896 nowych zakażeń. To ogromny spadek w porównaniu z niedzielą. Zmarło 96 osób.

Posiedzenie Sejmu we wtorek

We wtorek rozpoczyna się pierwsze z dwóch posiedzeń Sejmu w tym tygodniu. Zgodnie z harmonogramem obrad, posłowie zajmą się projektem ustawy budżetowej na 2021 rok. W związku z posiedzeniami w poniedziałek w Sejmie przeprowadzono dezynfekcję pomieszczeń.