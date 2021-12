Rzecznik rządu: Dziś ponad 24 tys. nowych zakażeń, zmarło ponad 660 osób

Liczba ponad 660 zgonów to rekord podczas czwartej fali zakażeń w Polsce. O kilka tysięcy wzrosła natomiast względem poprzedniego dnia liczba zakażeń (we wtorek było to prawie 17,5 tys. przypadków, w środę ponad 24 tys.).

- To efekt tych ostatnich tygodni, gdzie kumulowały się liczby zachorowań. To głównie osoby niezaszczepione - mówił na antenie Radia ZET Piotr Müller.

"Wariant Omikron bez wątpienia jest w Polsce"

Rzecznik rządu odniósł się też do informacji o nowym wariancie koronawirusa - Omikron. - Nie wiem, czy w tej chwili jest już potwierdzony pierwszy przypadek, natomiast genotypy wszystkich zachorowań są na bieżąco monitorowane przez kilka laboratoriów w Polsce i bez wątpienia na terenie Polski jest już ta odmiana, tu nie ma co się łudzić. To tylko kwestia identyfikacji - powiedział Müller.

RadioZET.pl