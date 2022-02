"To jest duży spadek". Kraska ujawnił nowe dane o zakażeniach koronawirusem

Piąta fala koronawirusa powoli ustępuje? - Służby sanitarne minionej doby odnotowały dokładnie 22 267 przypadków wirusa SARS-CoV-2 - powiedział Wirtualnej Polsce wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska. - Dzisiaj to jest 38 proc. w porównaniu do ubiegłego tygodnia. To jest duży spadek - podkreślił.

- Codziennie widzimy spadki. Dzisiaj to jest 38 proc. w porównaniu do ubiegłego tygodnia. To jest duży spadek – ocenił. Dodał, że jednak cały czas jest to martwiący trend.

Kraska: pod koniec lutego 10 tys. zakażeń dziennie

Poinformował, że z prognoz resortu zdrowia wynika, że pod koniec lutego w Polsce może być około 10 tys. przypadków zakażeń dziennie.

Zgodnie ze nowelizacją rozporządzenia ministra zdrowia z 10 lutego 2022 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego od wtorku 15 lutego izolacja osób, u których wykryto zakażenie SARS-CoV-2, zostaje skrócona do 7 dni z 10 dni obowiązujących do tej pory.

Dodatkowo izolacja w warunkach domowych liczona będzie teraz od momentu wykonania testu diagnostycznego, a nie jak do tej pory – od daty uzyskania pierwszego dodatniego testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który udzielił porady (teleporady lub w domu pacjenta) może przedłużyć okres izolacji, ale nie wcześniej niż w szóstej dobie od momentu wykonania testu diagnostycznego.

RadioZET.pl/ Wirtualna Polska