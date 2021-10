Waldemar Kraska przekazał, że liczba nowych zakażeń koronawirusem wzrosła w piątek 15 października o 2771 przypadków. W ciągu ostatniej doby zmarło 49 osób z COVID-19. Szczegółowy raport MZ poznamy o godzinie 10:30.

Koronawirus w Polsce - 15 października. Rośnie liczba zakażeń

Ministerstwo Zdrowia w czwartkowym raporcie informowało o 3000 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 60 osób z COVID-19. Tydzień temu, 8 października, badania potwierdziły 1895 nowych przypadków wirusa.

Wiceminister zdrowia powiedział na antenie Polsat News, że niepokoi go rosnąca liczba zgonów z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2. – Te liczby powinny dać do myślenia szczególnie tym osobom, które nie są zaszczepione, bo to jest ostatni dzwonek, abyśmy uniknęli tej dużej czwartej fali – tłumaczył.

Kraska przyznał, że niepokoją go też sytuacje sygnalizowane przez lekarzy, że chorzy z gorączką nie chcą się poddawać testom na COVID-19. – To ważne, żebyśmy zróżnicowali, czy to jest zwykłe przeziębienie, czy zakażenie koronawirusem, ponieważ do szpitali trafiają pacjenci w coraz gorszym stanie ogólnym, którzy muszą być podłączani do respiratorów i szansa na ich przeżycie czasem jest nikła – powiedział.

RadioZET.pl/Polsat News