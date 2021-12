- Dziś wykryto 22 097 nowych zakażeń koronawirusem - poinformował w czwartek na antenie Programu 1 Polskiego Radia minister zdrowia Adam Niedzielski. Minister zaznaczył, że jest to blisko 20 proc. mniej niż było tydzień temu. Zmarły 592 osoby.

- Widzimy, że jest to nie tylko kontynuacja spadku z tygodnia na tydzień, ale spadek, który ma coraz większą dynamikę - ocenił Niedzielski. Nie widać jednak poprawy w statystyce zgonów. Środa była pod tym względem rekordowa - zmarło 669 pacjentów. Dziś, 16 grudnia, śmierć poniosły 592 osoby. To najwyższa liczba zgonów raportowanych w czwartki podczas czwartej fali.

Koronawirus w Polsce 16 grudnia 2021 roku

Minister zdrowia zwrócił uwagę, że liczba nowych zakażeń wciąż jest duża. - Schodzimy ze szczytu czwartej fali i to jest optymistyczne, ale cały czas dzienna liczba zachorowań, to ponad 20 tysięcy. Więc to, że obserwujemy spadki nie oznacza, że sytuacja jest komfortowa - podkreślił Niedzielski.

Według szefa resortu zdrowia zahamowanie wzrostu liczby nowych zakażeń zawdzięczamy wprowadzonym w grudniu obostrzeniom. - Spadek cieszy, a restrykcje, które są systematycznie wprowadzane od 1 grudnia powoli dają efekt. Chcemy realizować politykę, aby było jak najmniej zakażeń, zanim w kraju pojawi się Omikron, który pewnie już jest - stwierdził minister.

