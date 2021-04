Minister zdrowia: liczba zakażonych w piątek będzie mniejsza. "Duże spadki"

Minister zdrowia Adam Niedzielski zdradził, że w piątek liczba zakażonych będzie znacznie mniejsza niż tydzień temu. - Mamy do czynienia dzisiaj z dużymi spadkami. To rząd nawet 10 tys. zakażonych w stosunku do poprzedniego tygodnia, mimo wielu wykonanych badań - powiedział szef resortu.