Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce to już 150, z czego trzy osoby zmarły. Zdaniem ministra zdrowia liczba zachorowań przekroczy w tym tygodniu nawet 1 tys. Szkoły, restauracje czy kina są zamknięte. Polski rząd zdecydował o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego i zamknięciu granic, a w ramach akcji Lot do domu organizuje obywatelom powrót do kraju. Zapraszamy do śledzenia na żywo najnowszych informacji dot. koronawirusa w Polsce i na świecie.