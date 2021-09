W czwartek, 16 września, mamy ponad 700 nowych przypadków Covid-19 w Polsce. To wzrost zakażeń koronawirusem o ponad 30 proc., porównując tydzień do tygodnia – poinformował nieoficjalnie Polsat News.

Liczba zakażeń koronawirusem w Polsce rośnie w gwałtownym tempie. W czwartek (16 września) kolejny raz pęknie dobowa granica 700 zachorowań na Covid-19 – ustalili nieoficjalnie dziennikarze Polsat News. Tydzień temu, 9 września, resort zdrowia raportował o 510 zakażeniach.

Wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 767 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem i 21 zgonach. Najgorsza sytuacja epidemiczna panuje na Lubelszczyźnie, gdzie stwierdzono 16 aktywnych ognisk wirusa SARS-CoV-2.

Oficjalny raport MZ o zakażeniach koronawirusem z 16 września został opublikowany o godzinie 10:30. Testy potwierdziły 722 nowe przypadki Covid-19, zmarło 10 osób.

Czwarta fala rozpędza się w najsłabiej zaszczepionych województwach

– Czwarta fala nabiera rozpędu. Szybciej zakażeń koronawirusem przybywa w trzech najsłabiej zaszczepionych województwach: lubelskim, podlaskim i podkarpackim – mówił w środę rzecznik resortu zdrowia.

Wojciech Andrusiewicz zaznaczył ponadto, że 90 proc. osób trafiających do szpitala z powodu Covid-19 to osoby niezaszczepione. – 90 proc. osób, których dotyka ten najtragiczniejszy skutek koronawirusa, czyli zgon, to również są osoby niezaszczepione – dodał.

