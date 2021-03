"Fanatycy", "lewactwo". Burzliwa dyskusja w Sejmie ws. projektu Ordo Iuris

Coraz trudniejsza sytuacja epidemiczna w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o ponad 25 tys. nowych zakażeniach, to absolutny rekord w tym roku. Rząd ogłosił zaś, że od 20 marca do 9 kwietnia w całej Polsce obowiązywać będą ostrzejsze obostrzenia, m.in. nauka zdalna dla uczniów wszystkich roczników, zamknięcie hoteli oraz placówek kulturalnych i obiektów sportowych. W Sejmie odbyła się również debata na temat obywatelskiego projektu Ordo Iuris, zmierzającego do wypowiedzenia antyprzemocowej konwencji stambulskiej.