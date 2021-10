Bardzo duży wzrost zakażeń koronawirusem. Wiceszef MZ ujawnił nowe dane

Koronawirus w Polsce. Jak przekazał w Wirtualnej Polsce wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, w poniedziałek 18 października 2021 roku mamy 1537 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Jak wyglądały te statystyki przed tygodniem?

11 października mieliśmy 903 przypadki zakażeń. Z kolei 4 października były to 684 nowe przypadki, trzy tygodnie temu - 27 września - było to 421, a cztery tygodnie wcześniej - 20 września - 363.

Koronawirus 18 października 2021 roku. Ile nowych zakażeń?

Myślę, że w tym tygodniu będzie decyzja Rady Medycznej o dopuszczeniu możliwości przyjęcia przypominającej dawki szczepionki przeciw COVID-19 dla osób powyżej 18. roku życia - powiedział w poniedziałek w WP wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Na początku października Europejska Agencja Leków (EMA) zarekomendowała, by trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19 firmy Pfizer lub Moderna podawać osobom o poważnie osłabionym systemie odpornościowym co najmniej 28 dni po przyjęciu drugiej dawki. Przypomniała też, podawanie dodatkowej dawki szczepionki BioNTech/Pfizer przeciw Covid-19 jest bezpieczne i skuteczne. Zastrzegła jednocześnie, że decyzja o ewentualnym podawaniu dawki przypominającej należy do krajów członkowskich UE.

Dawka przypominająca podawana jest osobom zaszczepionym, które ukończyły podstawowy schemat szczepienia przeciwko COVID-19 w celu poprawy, utrwalenia i przedłużenia ochrony po szczepieniu. Mogą ją otrzymać osoby, które ukończyły 50. rok życia i pracownicy ochrony zdrowia mający bezpośredni kontakt z pacjentem.

RadioZET.pl/ WP