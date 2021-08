Rośnie liczba zakażeń tydzień do tygodnia. Pogarsza się także sytuacja w szpitalach

Koronawirus w Polsce coraz bardziej się rozprzestrzenia. W środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 208 nowych zakażeniach SARS-CoV-2. Śmierć poniosła jedna osoba. We wtorek było 221 nowych zakażeń i siedem zgonów. Choć jest to spadek w stosunku do poprzedniego dnia, pogarsza się sytuacja w szpitalach. Kolejny dzień z rzędu przybyło chorych wymagających hospitalizacji. Wzrosła też liczba zakażeń w stosunku do ubiegłego tygodnia.