Więcej zgonów z powodu COVID-19. Przybywa zajętych łóżek w szpitalach

Czwarta fala koronawirusa jest coraz bliżej. W czwartek, 19 sierpnia Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 197 nowych przypadków SARS-CoV-2. W ciągu doby zmarły 4 osoby. Tym samym liczba zgonów wzrosła w porównaniu ze środą i tydzień do tygodnia.

Koronawirus przybiera na sile. Z tygodnia na tydzień obserwujemy wzrost zakażeń, a eksperci ostrzegają, że we wrześniu uderzy czwarta fala. Dziennie może przybywać nawet 10 tys. przypadków SARS-CoV-2.

Rząd w obliczu wzrostu zakażeń wdroży nowe obostrzenia. Jak tłumaczył minister zdrowia Adam Niedzielski, będą one wprowadzane regionalnie i uzależnione od skali nowych przypadków koronawirusa i liczby osób zaszczepionych. – Jeśli będą więc dwa regiony ze zbliżoną liczbą zakażeń w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców, to większe obostrzenia będą wprowadzane tam, gdzie poziom zaszczepienia jest niższy, a tym samym ryzyko rozprzestrzeniania zakażenia większe. Jednocześnie tam, gdzie poziom zaszczepienia jest niższy, tam jest zagrożenie zwiększoną hospitalizacją, co również musimy brać pod uwagę – wyjaśnił szef MZ w rozmowie z PAP.

Koronawirus w Polsce 19 sierpnia. Najwięcej zakażeń na Mazowszu

W czwartek, 19 sierpnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 197 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. W środę badania potwierdziły 208 nowych zakażeń. Tydzień temu informowano o 223 przypadkach SARS-CoV-2.

Nowe przypadki Covid-19 dotyczą osób z województw: mazowieckiego (29), małopolskiego (25), pomorskiego (16), podkarpackiego (15), śląskiego (14), dolnośląskiego (13), lubelskiego (13), łódzkiego (13), zachodniopomorskiego (11), wielkopolskiego (9), opolskiego (8), kujawsko-pomorskiego (7), podlaskiego (7), warmińsko-mazurskiego (5), lubuskiego (3), świętokrzyskiego (1). 8 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu Covid-19 w ciągu doby zmarły 4 osoby - 2 z nich miały choroby współistniejące. W środę resort zdrowia informował o śmierci 1 osoby - zmarła z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami. Tydzień temu MZ informowało o śmierci 2 osób.

Pogarsza się sytuacja w szpitalach

W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że hospitalizowanych jest 353 chorych z COVID-19, a 46 z nich przebywa pod respiratorami. Liczba przebywających w szpitalach chorych z COVID-19 wzrosła w porównaniu z liczbą z ubiegłego czwartku. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 6002 łóżka i 580 respiratorów.

Ministerstwo przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywają 60 042 osoby. Wyzdrowiało dotąd 2 655 781 zakażonych. W porównaniu z danymi z ubiegłego czwartku wzrosła liczba przebywających w szpitalach chorych z COVID-19 – o 40 osób.

RadioZET.pl/PAP/Ministerstwo Zdrowia