"Bardzo duża liczba". Wiceminister zdrowia nie chciał podać, ile jest nowych przypadków COVID-19

Wiceszef resortu Waldemar Kraska przekazał w środę, że w Polsce potwierdzono dotąd 966 przypadków wariantu Omikron. Nie chciał jednak zdradzić liczby nowych zakażeń z ostatniej doby. - O 10.30 konferencję prasową będzie miał minister zdrowia Adam Niedzielski. Na tej konferencji przedstawi dzisiejsze dane dotyczące zakażeń. Te dane pokażą nam, że piąta fala nie zbliża się do naszego kraju, tylko już w nim jest - przekazał.

– Mam nadzieję, że przemówi to do Polaków, którzy w tej chwili kwestionują wartość szczepień i obostrzeń – dodał wiceminister. Najnowsze statystyki są – jak zaznaczył – bardzo duże. – Ustaliliśmy z ministrem Adamem Niedzielskim, że on to zakomunikuje – podkreślił.

Koronawirus w Polsce 19 stycznia. Waldemar Kraska o liczbie zakażeń

Koronawirus w Polsce powoduje coraz więcej zakażeń. Minister zdrowia Adam Niedzielski stwierdził w poniedziałek, że piąta fala epidemii jest już faktem. Poinformował również, że nowy, bardziej zakaźny wariant Omikron stanowi już około 20 proc. wszystkich infekcji.

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło, że w środę o godz. 10.20 rozpocznie się konferencja prasowa ministra Adama Niedzielskiego.

RadioZET.pl/PAP - Katarzyna Lechowicz-Dyl/oprac. AK