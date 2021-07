Koronawirus w Polsce osłabł do poziomu ok. stu nowo wykrywanych zakażeń w ciągu doby. Po ponad rocznym doświadczeniu walki z epidemią rząd przygotowuje się jednak na scenariusz z nawrotem fali zakażeń, nawet jeszcze pod koniec wakacji. Globalnym zagrożeniem jest szerzący się wariant delta.

Tymczasem w piątek 2 lipca Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 96 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Najwięcej zdiagnozowano ich w woj. mazowieckim (18) i wielkopolskim (16).

Koronawirus w Polsce 2 lipca. Raport MZ o nowych zakażeniach

Po ciężkim zachorowaniu na Covid-19 zmarło w trakcie ostatniej doby 21 pacjentów. Większość z nich (13) miała wcześniej inne schorzenia. W szpitalnictwie sytuacja jest dobra i regularnie poprawia się z dnia na dzień – w piątek pacjenci z Covid-19 zajmowali 690 łóżek, a najciężej chorujący 103 łóżka "respiratorowe".

Długotrwały sukces w walce z epidemią mają zapewnić powszechne szczepienia przeciw Covid-19. Z przekazanych w czwartek informacji pełnomocnika rządu ds. szczepień Michała Dworczyka wynika, że sytuacja nie jawi się optymistycznie – zapisanych lub zaszczepionych było 1 lipca br. tylko 54 proc. dorosłych Polaków. Zbyt mało, by zbliżyć się do progu odporności populacyjnej jesienią.

- Znowu odnotowaliśmy tydzień do tygodnia spadek o 30 procent. W zeszłym tygodniu było to 49 tys. osób dziennie, które się rejestrowały. To jest oczywiście bardzo niepokojące zjawisko – ocenił Michał Dworczyk

