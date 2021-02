Koronawirus w Polsce. Już 200 tys. osób zaszczepionych drugą dawką

Koronawirus w Polsce. We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 4326 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem oraz 253 zgonach. To więcej niż w poniedziałek, gdy zakażeń i zgonów było kolejno 2503 i 42

Szczepienia przeciw Covid-19 trwają od grudnia ubiegłego roku. Według danych rządowych zaszczepiono już ponad 1,1 mln osób, z czego 200 tys. osób przyjęło już drugą dawkę. W pierwszej kolejności szczepieni byli medycy, następnie pensjonariusze DPS-ów, a od 25 stycznia szczepieni są seniorzy, którzy ukończyli 70 lat

- Przed 10 lutego możemy spodziewać się dostawy szczepionki AstraZeneca. Jest realne, że w drugim kwartale szczepionek będzie więcej i program szczepień ulegnie przyspieszeniu - powiedział szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk

Szczepionek na razie trafia jednak do Polski mniej niż zapowiadanao. - Według deklaracji dostawców szczepionki, do końca marca do Polski miało trafić ponad 9 mln dawek szczepionki, a faktycznie otrzymamy nieco ponad 6 mln dawek - dodał Dworczyk

Od 1 lutego obowiązują częściowo nowe obostrzenia: otwarto sklepy w galeriach handlowych, muzea i galerie sztuki, zniesiono godziny dla seniorów. Na luzowanie pozostałych restrykcji przyjdzie nam jeszcze jednak trochę poczekać

Koronawirus w Polsce wciąż nie jest w odwrocie, a dzienna liczna zakażeń liczona jest w tysiącach. Po wzrostach z pierwszej połowy zeszłego tygodnia, w ostatnich dniach mamy jednak spadek, jeśli chodzi o zachorowania. O ile w czwartek było to 7156, o tyle w piątek poinformowano o 6144 zakażeniach, w sobotę o 5864, a niedzielę o 4706.

W poniedziałek liczba zakażeń znów spadła. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 2503 przypadkach oraz 42 zgonach. Tutaj również zanotowano spory spadek - jeszcze w sobotę informowano o 303 ofiarach śmiertelnych, zaś w niedzielę było to 98 zgonów. Najnowsze - wtorkowe - dane mówią o 4326 przypadkach zakażenia oraz 253 ofiarach śmiertelnych.

Szczepienia przeciw Covid-19. Co z dostawami szczepionek?

W czasie konferencji prasowej powiedział, że Polska ma zakontraktowanych blisko 100 mln dawek szczepionek przeciw Covid-19. Wystarczy na zastrzyki dla około 58 mln osób. Według deklaracji producentów, do końca marca do naszego kraju miało trafić ponad 9 mln dawek szczepionki, a otrzymamy nieco ponad 6 mln dawek – poinformował w poniedziałek Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera i pełnomocnik rządu ds. szczepień.

- Oczywiście to się może jeszcze zmieniać. Mamy nadzieję, że tylko na plus, ale cały czas trzeba mieć w tyle głowy nasze doświadczenia z ograniczeniem i opóźnianiem dostaw. Nasza ostrożność i niechęć podawania konkretnych informacji na temat szczepień w kolejnych kwartałach wynikają z ograniczonej przewidywalności, jeśli chodzi o dostarczanie do Polski szczepionek – wyjaśnił Dworczyk.

Wskazywał, że szczepienie grupy zero wydłużyło się, a w niektórych miejscach zastrzyki osób z tej grupy zostały wstrzymane. - Bardzo nam przykro z tego powodu, jako rząd dokładamy wszelkich starań, aby ten program płynnie był realizowany, ale sprawą zasadniczą, jeśli chodzi o różnego rodzaju problemu, są zmiany decyzji producentów szczepionek i dostaw tych szczepionek do Polski – dodał.

Nowe obostrzenia od 1 lutego. Kiedy kolejne decyzje rządu?

Nowe obostrzenia obowiązują od 1 lutego. Według rozporządzenia rządu otwarto sklepy w galeriach handlowych, zlikwidowano godziny dla seniorów oraz otwarto (w reżimie sanitarnym) muzea i galerie sztuki. Nadal zamknięte są jednak kina i teatry oraz lokale gastronomiczne. Zawody sportowe mogą się natomiast odbywać bez udziału publiczności.

Kiedy rząd zluzuje kolejne restrykcje? - Chcę powiedzieć, że obserwujemy spadek liczby zajętych łóżek, spadek liczby zajętych respiratorów. To jest też dobry sygnał i oby ten trend był kontynuowany, to już w tym tygodniu będziemy chcieli przedstawić kolejne reguły, które będą obowiązywać w najbliższym czasie, tak żeby w delikatny, chirurgiczny sposób, ale jednocześnie krok po kroku otwierać gospodarkę na - mam nadzieję - nadchodzący lepszy czas - mówił w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

- Jeżeli ominie nas trzecia fala koronawirusa, to będziemy chcieli otwierać filharmonie, teatry czy kina jak najszybciej, z pewnymi obostrzeniami - zapowiedział z kolei w rozmowie z Radiem ZET wiceminister kultury Jarosław Sellin. Kolejne decyzje mają być w połowie miesiąca, ale Sellin zastrzega, że ze zbyt optymistycznymi zapowiedziami byłby ostrożny.

