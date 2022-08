W Polsce wciąż rośnie liczba zakażeń koronawirusem. Według najnowszych danych resortu zdrowia mamy wzrost w granicach 10,5 proc. względem ubiegłego tygodnia. – Zbliżamy się do szczytu fali – zapowiedział rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz.

We wtorek 2 sierpnia badania potwierdziły 5649 nowych zakażeń koronawirusem, w tym 1006 ponownych. Zmarły 22 osoby z COVID-19 – poinformowano na stronach rządowych. Wykonano 2940 testów w kierunku SARS-CoV-2.

Koronawirus w Polsce. Ile nowych zakażeń?

Tydzień temu, 26 lipca, resort zdrowia raportował o 5108 zakażeniach, w tym 867 ponownych. Odnotowano wówczas 14 zgonów. Łącznie od 4 marca 2020 roku, gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 6 075 927 przypadków. Zmarło 116 592 pacjentów z COVID-19.

– Widzimy, że wzrosty zaczynają się stabilizować. Po okresie, w którym mieliśmy 60-70 proc. tydzień do tygodnia, dzień do dnia, dzisiaj, porównując wtorek do wtorku, mamy w granicach 10,5 proc. wzrostu – powiedział na antenie Polsat News rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz.

– Wzrosty nadal są, ale widzimy, że coraz wolniej przybiera ta fala. Zbliżamy się do jej szczytu. Widzimy to też po testowaniu. Tak jak wcześniej liczba przeprowadzonych testów zdecydowanie rosła z dnia na dzień, tak w tej chwili tych testów mamy stabilną liczbę w granicach 10-13 tys. i nie ma zbyt dużych wzrostów – dodał.

W polskich szpitalach jest około 2200 pacjentów z COVID-19. Pod respiratorami przebywa w granicach 40 osób. – Większość zakażonych pacjentów wymaga jedynie lekoterapii, nie tlenoterapii – wyjaśnił Andrusiewicz.

RadioZET.pl/Polsat News/Ministerstwo Zdrowia