Kolejny fatalny dzień w szpitalach. Zmarły 382 osoby z COVID-19

Epidemia COVID-19 jest w dobie czwartej fali puszczona "na żywioł". Mimo alarmujących wzrostów zakażeń i chorych w szpitalach, rządzący nie zaostrzyli obostrzeń, ograniczając się do "zwiększania bazy łóżkowej" i egzekwowania podstawowych zaleceń (dystans, maseczki, dezynfekcja). Minister zdrowia argumentował ten fakt "ukłonem dla zaszczepionych" i walką z pandemią w zupełnie innych warunkach, przy pełnym zaszczepieniu ponad 20 milionów osób w Polsce.

W sobotę 20 listopada Ministerstwo Zdrowia poinformowało w raporcie o 23 414 nowo wykrytych przypadkach zakażenia koronawirusem. Najwięcej z nich zdiagnozowano u mieszkańców w województwie mazowieckim (4836), w dalszej kolejności na Śląsku (2285) i w Wielkopolsce (1797).

Koronawirus w Polsce 20 listopada. Kolejny dzień fatalnych wyników

Wskutek ciężkiego zachorowania na COVID-19 w szpitalach zmarły w ciągu ostatniej doby 382 osoby. Większość z nich (270) miała zdiagnozowane wcześniej inne schorzenia.

fot.

W szpitalach przebywa obecnie 16 480 chorych z COVID-19, z czego 1423 pacjentów w najcięższym stanie jest podłączonych do respiratorów. W kwarantannie przebywa blisko 570 tysięcy osób w Polsce. Tydzień temu w szpitalach było 13 121 chorych z COVID-19, a dwa tygodnie temu - 9473 osoby. W tym czasie liczba chorych wymagających podłączenia do aparatury tlenowej wzrosła od 798 do 1423.

W pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 jest w Polsce ponad 20,2 miliona osób. Ministerstwo Zdrowia uruchomiło akcję wysyłania SMS-ów do zaszczepionych Polaków o terminach możliwego przyjęcia tzw. dawki przypominającej.

RadioZET.pl/MZ.gov