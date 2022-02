Piąta fala słabnie. Takich danych nie było od wielu tygodni

Piąta fala koronawirusa słabnie z tygodnia na tydzień. Choć dane spływające z niedzieli nie są wymierne względem pozostałych dni, to w zestawieniu do poprzednich tygodni widać znaczny spadek zachorowań. W poniedziałek 21 lutego resort zdrowia poinformował o potwierdzeniu 9589 nowych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2, w tym 914 ponownych infekcji. Przed tygodniem było to ponad 13,4 tys. nowych przypadków, a dwa tygodnie temu, 7 lutego, ponad 24,4 tys.

Najwięcej przypadków koronawirusa zarejestrowano ostatniej doby u mieszkańców z województw: mazowieckiego (1791), wielkopolskiego (1118) i kujawsko-pomorskiego (990).

Koronawirus w Polsce 21 lutego. Duży spadek nowych zakażeń

Wskutek ciężkiego zachorowania na COVID-19 zmarło w szpitalach w ciągu ostatniej doby 16 osób, z których niemal wszystkie (15) miały określone choroby współistniejące.

Chorzy z COVID-19 zajmują obecnie w szpitalach 16 483 łóżek spośród 29 tys. dostępnych. To o ponad 2,3 tys. mniej hospitalizacji niż tydzień temu, 14 lutego. Najciężej przechodzący chorobę są podłączeni do 1003 respiratorów, a w rezerwie pozostaje 1,5 tys. sztuk tej aparatury.

fot. Ministerstwo Zdrowia

W rygorze kwarantanny pozostaje 198,6 tys. ludzi w Polsce. Z infekcji wyzdrowiało – według oficjalnych danych MZ – 4,89 mln ludzi, niemniej z uwagi na chorowanie poza systemem i leczenie na "własną rękę" liczba ozdrowieńców jest zdecydowanie wyższa.

W pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 jest w Polsce ponad 22,1 mln ludzi. Dawkę przypominającą przyjęło ok. 10,3 mln z nich.

RadioZET.pl/MZ Twitter