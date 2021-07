Koronawirus w Polsce. W ostatnich dniach odnotowujemy wzrosty zakażeń, wskutek odwrócenia tendencji. Wskaźnik reprodukcji wirusa ponownie przekroczył wartość "1", co oznacza stopniowe przyspieszanie epidemii.

W sobotę 24 lipca Ministerstwo Zdrowia poinformowało w raporcie o 122 nowo zdiagnozowanych przypadkach zakażenia koronawirusem. Najwięcej z nich wykryto u mieszkańców województw: mazowieckiego (17), lubelskiego (13) i małopolskiego (12). Zakażenia odnotowano w każdym z województw.

Koronawirus w Polsce 24 lipca. Raport MZ o nowych zakażeniach

Wskutek ciężkiego przebiegu Covid-19 w szpitalach zmarło w trakcie ostatniej doby sześć osób. Większość z nich (cztery) miała wcześniej zdiagnozowane inne schorzenia.

Chorzy z Covid-19 zajmują obecnie w szpitalach 325 łóżek, a najciężej przechodzący infekcję są podłączeni do 49 respiratorów. W kwarantannie pozostawało ponad 85 tys. osób w Polsce.

fot. screen Ministerstwo Zdrowia

W Polsce rządzący przymierzają się do wprowadzenia możliwości mieszania szczepionek różnych producentów. W czwartek zapowiedział to minister zdrowia Adam Niedzielski. Dzień później prof. Magdalena Marczyńska z Rady Medycznej przy premierze przyznała, że to sama Rada doradziła takie rozwiązanie. Drugą dawkę innej szczepionki przeciw Covid-19 mogłyby przyjąć te osoby, u których wystąpiły niepożądane odczyny poszczepienne przy pierwszym zastrzyku.

RadioZET.pl