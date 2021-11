Rekordowa liczba zgonów w czwartej fali. Koronawirus zbiera śmiertelne żniwo

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek o 28 128 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem i 497 zgonach. To najwyższa liczba zmarłych w czwartej fali epidemii w Polsce.

Liczba nowych przypadków COVID-19 jest nieco niższa niż w środę, gdy padł dobowy rekord obecnej fali zachorowań. Niepokoi jednak utrzymująca się duża liczba zgonów. Czwartek jest trzecim dniem z rzędu, gdy umiera kilkaset osób (we wtorek było 398 zgonów, a w środę 460).

Z danych szpitali wynika, że umierają głównie niezaszczepieni. Doradca premiera prof. Andrzej Horban ostrzegł, że „jeżeli ludzie się nie zaszczepią i się nie opamiętają, to jesteśmy skazani” na dodatkowe restrykcje. Zdaniem lekarza nowe obostrzenia mogą objąć 20 proc. powiatów, w których „jest dużo zakażeń”.

Koronawirus 25 listopada 2021. Raport Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek o 28 128 nowych przypadkach COVID-19. Najwięcej zakażeń było w województwach: mazowieckim (4886), śląskim (3444) i małopolskim (2332). Ostatniej doby wykonano 110 915 testów.

Resort przekazał, że zmarło 497 osób. Z powodu COVID-19 śmierć poniosło 120 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 377 osób.

Dzień wcześniej, we środę, było 28 380 nowych przypadków infekcji SARS-CoV-2. Natomiast tydzień temu, 18 listopada, resort zdrowia przekazał informację o kolejnych 24 882 zakażeniach koronawirusem. Oznacza to, że liczba nowych infekcji liczonych tydzień do tygodnia wzrosła o 3246 przypadków.

W ciągu doby wykonano 163 580 szczepień. Liczba osób w pełni zaszczepionych wzrosła do 20 320 159.

fot. Twitter/Ministerstwo Zdrowia

W szpitalach jest 19 087 chorych z COVID-19, a 1657 z nich jest podłączonych do respiratorów – poinformowało MZ. W środę pacjentów było 18 707, a we wtorek 18 320. Z najnowszych danych resortu wynika też, że kwarantanną objęto 660 170 osób.

RadioZET.pl/Ministerstwo Zdrowia/oprac. AK