Koronawirus w Polsce wciąż utrzymuje się na niskim poziomie nowo wykrywanych zakażeń. Eksperci i rządzący ostrzegają jednak przed kolejną falą zachorowań – wskutek poluzowania obostrzeń, jak i rosnącego wskaźnika reprodukcji wirusa.

W poniedziałek 26 lipca Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 74 nowych przypadkach. Najwięcej nowych zakażeń zdiagnozowano u mieszkańców w województwie mazowieckim (16), w pozostałych regionach było to poniżej dziesięciu nowych przypadków.

Koronawirus w Polsce 26 lipca. W ciągu doby nikt nie umarł wskutek Covid-19

Podkreślmy, że dane pochodzą z niedzieli, a więc dnia, w którym przeprowadza się mniej testów na koronawirusa niż zwykle. Przed tygodniem, 19 lipca, informowaliśmy o 67 nowych zakażeniach. W ciągu ostatniej doby nikt w Polsce nie umarł wskutek ciężkiego zachorowania na Covid-19, również mając inne schorzenia.

Chorzy z Covid-19 wymagający hospitalizacji zajmują obecnie w szpitalach 305 z ponad 6 tysięcy przygotowanych łóżek. Najciężej chorujący z nich są podłączeni do 45 respiratorów, a rezerwa dla pacjentów covidowych to obecnie 617 tego rodzaju sprzętów.

fot. screen Ministerstwo Zdrowia

W Polsce w pełni zaszczepionych przeciw Covid-19 było w niedzielę blisko 17 milionów osób, a ponad 18 mln było po przyjęciu pierwszej z dwóch dawek. Oznacza to, że szczepienia przeciw Covid-19 docierają w Polsce "do ściany", a obecne systemy zachęt i udogodnień nie przekonują już niezdecydowanych. Rządzący rozważają wprowadzenie płatności za szczepienia od początku października. Na obecną chwilę nie rozważa się, by możliwe obostrzenia objęły w przyszłości niezaszczepionych (model francuski).

RadioZET.pl