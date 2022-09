Koronawirus wciąż zabija. Niepokojące dane dotyczące zgonów

Koronawirus w Polsce w ostatnim półroczu powodował najmniej zgonów w maju, czerwcu i lipcu. Zwykle notowano wtedy kilka przypadków śmierci z powodu COVID-19, ale zdarzały się też dni, gdy nikt nie zmarł. Sytuacja pogorszyła się na początku sierpnia, gdy coraz częściej umierało ponad 20 osób.

Od tego czasu średnia liczba zgonów z siedmiu dni waha się w przedziale 9-21. 27 września wyniosła 16. We wtorek zmarło 25 pacjentów, a w środę 28. W ubiegłym tygodniu, we wtorek 20 września i w środę 21 września, było odpowiednio: 16 i 25 przypadków śmiertelnych. W ostatnią niedzielę i w poniedziałek nie zmarł nikt.

Co istotne, nie oznacza to, że mamy do czynienia z gwałtownym wzrostem, ponieważ w niedzielę i poniedziałek od dłuższego czasu nie są raportowane zgony. Niepokoi natomiast, że liczba przypadków śmiertelnych od dwóch miesięcy utrzymuje się na poziomie kilkunastu dziennie i nie wygląda na to, że zacznie nagle spadać.

Koronawirus w Polsce. Liczba zgonów nie spada od sierpnia

Minionej doby badania potwierdziły 4879 zakażeń koronawirusem, w tym 994 ponowne. Zanotowano 28 zgonów osób z COVID-19 – poinformowano w środę na stronach rządowych. Wykonano 17 546 testów w kierunku SARS-CoV-2.

Tydzień temu, 21 września, badania potwierdziły 5637 zakażeń koronawirusem, w tym 1202 ponowne. Zanotowano 25 zgonów osób z COVID-19.



Dwa tygodnie, 14 września, informowano, że badania potwierdziły 6134 zakażenia koronawirusem, w tym 1301 ponownych, a także, że zmarło 19 osób z COVID-19.

Trzy tygodnie temu, 7 września, przekazano, że jest 4450 zakażeń koronawirusem, w tym 860 ponownych, i że zmarło 20 osób z COVID-19.



Łącznie – jak podano w środę – od 4 marca 2020 r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 6 285 403 przypadki. Zmarło 117 509 osób z COVID-19.



RadioZET.pl/PAP - Katarzyna Lechowicz-Dyl