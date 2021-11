Ponad 13 tys. nowych zakażeń. "Rośnie liczba hospitalizowanych pacjentów"

Koronawirus w Polsce. Mamy ponad 13 tys. nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 18 osób - poinformował w poniedziałek 29 listopada wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Przekazał też, że w ciągu ostatniej doby wykonano ponad 51 tys. testów w kierunku zakażenia koronawirusem.

Wiceszef resortu zdrowia podkreślił, że rośnie liczba hospitalizowanych pacjentów. Poinformował, że w szpitalach przebywa ponad 20,5 tys. pacjentów z COVID-19. W ciągu ostatniej doby przybyło do nich ponad 400 osób z koronawirusem.

Koronawirus w Polsce 29 listopada 2021 roku

Kraska zaznaczył, że na oddziałach intensywnej terapii znajduje się natomiast ponad 1800 osób. - Są to osoby bardzo ciężko chore, wymagają pomocy respiratorowej - ocenił.

Odnosząc się do nowych danych epidemicznych, Kraska wskazał, że "w porównaniu do ubiegłego tygodnia to niewielki wzrost, o ok. 6 proc.". - Są to dane z weekendu, więc musimy podchodzić do nich z pewną dozą ostrożności - dodał wiceszef MZ.

W niedzielę 28 listopada badania potwierdziły 20 tys. 576 nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 51 osób z COVID-19 – poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

Nowe zakażenia, jak podał resort zdrowia, wykryto u osób z województw: mazowieckiego (3294), śląskiego (2775), dolnośląskiego (2047), wielkopolskiego (1909), małopolskiego (1736), pomorskiego (1250), łódzkiego (1207), kujawsko-pomorskiego (947), zachodniopomorskiego (905), podkarpackiego (856), opolskiego (778), lubelskiego (763), lubuskiego (663), warmińsko-mazurskiego (548), podlaskiego (404), świętokrzyskiego (367).

RadioZET.pl/ PAP/ Polsat News