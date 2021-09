Skokowy wzrost zakażeń i rekord czwartej fali. Niedzielski: Przekroczyliśmy barierę

Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał w środę najnowsze dane o zakażeniach koronawirusem. – Dzisiaj przekroczyliśmy barierę czwartej fali. Mamy powyżej 1200 nowych zakażeń SARS-CoV-2 – powiedział w Radiu Plus Niedzielski.

Koronawirus w Polsce 29 września. Powyżej 1200 zakażeń

Jest to najwyższa dobowa liczba nowych zakażeń w czwartej fali epidemii COVID-19 w Polsce. Poprzedni rekord padł we wtorek, gdy odnotowano 975 nowych przypadków. – Jest to wyraźny skok z tygodnia na tydzień. Dynamika wzrostu w ostatnim czasie jest troszkę mniejsza niż dwa tygodnie temu. W zasadzie tego należało się spodziewać – ocenił Niedzielski.

Ministerstwo Zdrowia szacowało, że wrzesień zakończymy z liczbami rzędu 1 tys. zakażeń dziennie. W październiku resort spodziewa się pogorszenia sytuacji i dziennych przyrostów na poziomie 5 tys. nowych przypadków. – Kontynuacja trendu wzrostowego na pewno będzie miała miejsce – mówił podczas konferencji prasowej w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski.

RadioZET.pl/PAP/oprac. AK