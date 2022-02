Piąta fala koronawirusa utrzymuje się w Polsce na wysokim poziomie nowo wykrywanych infekcji. Mamy kolejny dzień, w którym resort zdrowia zaraportował ponad 50 tysięcy zachorowań. Odpowiada za nie dominujący w kraju wariant Omikron - w środę 2 lutego stanowił 75 proc. sekwencjonowanych próbek. Rekord zakażeń odnotowano tydzień temu - 27 stycznia było to ponad 57,6 tys. nowych zakażeń koronawirusem.

W czwartek 3 lutego MZ poinformowało, że mamy 54 477 nowych przypadków. Najwięcej z nich potwierdzono u mieszkańców z województw: śląskiego (8362), mazowieckiego (7858) i wielkopolskiego (5154).

Koronawirus w Polsce 3 lutego. Zmarło ponad 300 osób z COVID-19

Walkę z COVID-19 przegrało w ciągu ostatniej doby 307 pacjentów. Większość z nich (238) miała wcześniej zdiagnozowane inne schorzenia.

W ciągu doby nieznacznie wzrosła liczba zajętych łóżek covidowych w szpitalach – obecnie chorzy zajmują 16 811 z nich. W gotowości jest ich ponad 30,8 tys. Najciężej przechodzący COVID-19 są podłączeni do 1076 respiratorów.

Sukcesywnie spada natomiast liczba osób przebywających w kwarantannie. Zaznaczmy, że jest to też skutek jej skrócenia – z 10 do 7 dni. 3 lutego przebywało na niej nieco ponad 602 tys. osób. Tydzień temu, 27 stycznia, w szpitalach przebywało 14 279 pacjentów z COVID-19, w tym 1105 chorych podłączonych do respiratorów. W pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 było nieco ponad 21,77 mln ludzi w Polsce, w tym dawką przypominającą - 10,13 mln osób.

W czwartek zostało w Polsce przekroczone 5 mln zakażeń koronawirusem od wykrycia pierwszego przypadku 4 marca 2020 roku. Łącznie potwierdzono już 5 035 796 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Od początku pandemii w Polsce zmarło 106 060 osób z COVID-19. Według oficjalnych danych MZ wyzdrowiało 4 099 013 ludzi.

