Koronawirus wciąż groźny. Wzrosła liczba zakażeń liczonych tydzień do tygodnia

Koronawirus w Polsce nadal stanowi zagrożenie, choć dynamika rozprzestrzeniania się nowych zakażeń spada. W środę poinformowano o 4479 nowych przypadkach. To 20 proc. wzrost w porównaniu z ubiegłym tygodniem.

Koronawirus w Polsce powoduje w ostatnich tygodniach coraz więcej zakażeń. We wtorek przekazano, że przybyło 5649 infekcji, co jest rekordem letniej fali.

W środę 3 sierpnia na stronach rządowych poinformowano o 4479 nowych przypadkach COVID-19, w tym 758 ponownych. Tydzień temu zaraportowano 3721 nowych zakażeń.

Koronawirus w Polsce 3 sierpnia 2022 r. Raport

Ostatniej doby zmarło 16 osób z COVID-19 - trzy z nich chorowały tylko na COVID-19, a 13 miało także choroby współistniejące. Wykonano 11 856 testów w kierunku SARS-CoV-2.

Resort zdrowia zapewnia, że sytuacja jest pod kontrolą i nie ma konieczności wprowadzania obostrzeń. Minister zdrowia Adam Niedzielski nie wyklucza jednak, że zostaną wprowadzone jesienią.

- We wrześniu mogą pojawić się impulsy do zwiększenia zakażeń koronawirusem, np. powrót dzieci do szkół. Wtedy będziemy się zastanawiali, czy jakichś regulacji, chociażby dotyczących maseczek w środkach transportu, nie zastosować - powiedział w czwartek Niedzielski.

Od 28 lipca do 3 sierpnia badania potwierdziły 21 973 zakażenia koronawirusem, w tym 3577 ponownych. Zmarły 73 osoby z COVID-19 – poinformowało w środę w cotygodniowym zestawieniu Ministerstwo Zdrowia.

Resort przekazał, że potwierdzone od 21 do 27 lipca zakażenia wykryto u osób z województw: mazowieckiego (3707), śląskiego (2840), małopolskiego (1822), dolnośląskiego (1759), wielkopolskiego (1473), łódzkiego (1309), pomorskiego (1220), kujawsko-pomorskiego (1071), lubelskiego (1042), zachodniopomorskiego (1041), podkarpackiego (1019), podlaskiego (848), warmińsko-mazurskiego (788), świętokrzyskiego (657), opolskiego (559) i z lubuskiego (462).

Ministerstwo podało, że na COVID-19 zmarło 20 chorych, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami – 53 osoby. W raporcie sprzed tygodnia resort zdrowia informował, że od 21 do 27 lipca wykryto 19 577 zakażeń, zmarło 49 osób z COVID-19.

Łącznie od 4 marca 2020 r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 6 080 398 przypadków. Zmarło 116 608 osób z COVID-19. Od 16 maja obowiązujący w Polsce od 20 marca 2020 r. stan epidemii został zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego.

RadioZET.pl/PAP - Agata Zbieg