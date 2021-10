Koronawirus w Polsce jest na fali wznoszącej. Eksperci ostrzegają, że dzień Wszystkich Świętych może przyczynić się do jeszcze szybszego rozprzestrzenienia epidemii. – Poza zachętami do noszenia maseczek niewiele się dzieje i to jest problem – powiedział dr Paweł Grzesiowski.

Koronawirus w Polsce - 31 października. Najwięcej zakażeń na Mazowszu

W niedzielę 31 października liczba zakażeń koronawirusem wzrosła o 7145 nowych przypadków – takie dane w najnowszym raporcie przedstawił resort zdrowia. Dzień wcześniej było ich 9798, a tydzień temu - 4728.

Ministerstwo Zdrowia przekazało, że nowe przypadki zakażeń dotyczą osób z województw: mazowieckiego (1768), lubelskiego (1052), podlaskiego (572), łódzkiego (412), zachodniopomorskiego (394), śląskiego (387), małopolskiego (369), dolnośląskiego (363), podkarpackiego (363), wielkopolskiego (362), pomorskiego (255), kujawsko-pomorskiego (208), warmińsko-mazurskiego (173), opolskiego (147), świętokrzyskiego (110), lubuskiego (102). 108 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

''Z powodu COVID-19 zmarły 2 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 7 osób'' – poinformował resort zdrowia.

Obecnie w szpitalach przebywa 6866 osób z COVID-19, w tym 580 pacjentów podłączonych do respiratorów. Rok temu hospitalizowane były 16 144 osoby, w tym 1305 pod respiratorami. Dla pacjentów zakażonych koronawirusem przygotowano 12 069 łóżek i 1115 respiratorów. Na kwarantannie przebywa 283 057 osób. Resort zdrowia podał również, że wyzdrowiało dotąd 2 706 968 zakażonych.

Obostrzenia przedłużone do 30 listopada

Rząd zdecydował się na przedłużenie aktualnych obostrzeń do 30 listopada. Nowe rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wchodzi w życie 31 października.

Na terenie szkół, placówek oświatowych i uczelni zakrywanie ust i nosa będzie obowiązkowe w czasie poza zajęciami, chyba że inaczej postanowi kierujący takim podmiotem. Przepisy nie podlegają modyfikacji w odniesieniu do dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz osób zatrudnionych w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub placówce oświatowej oraz w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

