Koronawirus w Polsce słabnie? Mniej zakażeń i zgonów niż wczoraj

Trzecia fala koronawirusa powoli ustępuje? Ostatnie dni przynoszą spadek liczby zakażeń. Jeżeli taki trend będzie się utrzymywał, w maju obostrzenia mają być stopniowo luzowane. Nie wiadomo jednak, jakie będą statystyki po majówce. Eksperci obawiają się, że ewentualne nieprzestrzeganie obostrzeń może się przełożyć na wzrost przypadków SARS-CoV-2.

Koronawirus w Polsce 4 maja 2021 roku. Raport

Ministerstwo Zdrowia podało, że we wtorek, 4 maja 2021 roku zarejestrowano w Polsce 2 296 nowych zakażeń koronawirusem. To mniej niż wczoraj, kiedy odnotowano 2 525 przypadków. Czy to znaczy, że epidemia w Polsce ustępuje? - Jakby to była prawda, to bym się ucieszył - powiedział w poniedziałek PAP wirusolog prof. Włodzimierz Gut, odnosząc się do wczorajszych danych resortu. Wskazał, że liczby opublikowane w świąteczny poniedziałek mogą być związane z opóźnieniem we wprowadzaniu danych do systemu podczas długiego weekendu. - Dopiero we wtorek i środę będą dane z tzw. pełnego zapisu - dodał. Z kolei tydzień temu, 27 kwietnia informowano o 5709 zakażeniach SARS-CoV-2.

Potwierdzone przypadki dotyczą osób z województw: śląskiego (351), mazowieckiego (278), małopolskiego (213), wielkopolskiego (204), łódzkiego (184), dolnośląskiego (182), pomorskiego (145), kujawsko-pomorskiego (131), zachodniopomorskiego (123), lubelskiego (107), opolskiego (76), podkarpackiego (66), świętokrzyskiego (57), warmińsko-mazurskiego (55), lubuskiego (53), podlaskiego (32). 39 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Ostatniej doby z powodu koronawirusa zmarło w Polsce 28 osób. Z powodu COVID-19 - 6 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami - 22.

W szpitalach przebywa 20 981 chorych na COVID-19, a 2609 z nich jest podłączonych do respiratorów – podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Resort poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 40 585 łóżek i 4255 respiratorów.

Poprzedniego dnia, w poniedziałek, MZ podawało, że hospitalizowanych jest 20 974 chorych z COVID-19, z których 2593 było pod respiratorami. Tydzień wcześniej, 27 kwietnia, resort informował, że w szpitalach przebywa 26 925 zakażonych pacjentów, w tym 3041 pod respiratorami. Ministerstwo przekazało we wtorek, że na kwarantannie jest 139 205 osób. Resort podał też, że wyzdrowiało dotąd 2 536 931 zakażonych.

