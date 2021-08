Zakażenia we wszystkich województwach. Więcej przypadków niż tydzień temu

Koronawirus wciąż utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie wykrywanych przypadków, jednak zakażeń z tygodnia na tydzień przybywa. Eksperci przestrzegają przed czwartą falą, która ma nastąpić jeszcze przed końcem wakacji. Obawy budzi szczególnie zaraźliwy wariant Delta, który już dominuje w Polsce.

Rząd uczula, że najważniejsze w tym momencie są szczepienia. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz zdradził, jak może wyglądać lockdown na jesieni. Obostrzenia przeciwepidemiczne mają objąć najpierw regiony z najniższym poziomem zaszczepienia przeciw Covid-19. Nie wykluczył, że osoby zaszczepione będą mogły dalej swobodnie korzystać z miejsc użyteczności publicznej. Restrykcje miałyby z kolei dotyczyć tylko tych Polaków, którzy nie zdecydowali się na przyjęcie preparatu, na wzór modelu zastosowanego we Francji.

Koronawirus w Polsce 4 sierpnia. Wszystkie województwa z nowymi zakażeniami

W środę, 4 sierpnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 164 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. We wtorek badania potwierdziły także 164 nowych zakażeń. Z kolei tydzień temu, 28 lipca odnotowano 138 przypadków SARS-CoV-2.

Nowe przypadki Covid-19 dotyczą osób z województw: mazowieckiego (29), małopolskiego (27), lubelskiego (12), podlaskiego (11), śląskiego (11), kujawsko-pomorskiego (10), łódzkiego (9), podkarpackiego (9), pomorskiego (9), dolnośląskiego (7), wielkopolskiego (7), zachodniopomorskiego (7), opolskiego (3), świętokrzyskiego (2), warmińsko-mazurskiego (2), lubuskiego (1). 8 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 powiązanego z innymi schorzeniami zmarły w ciągu doby 4 osoby. We wtorek resort zdrowia informował także o 4 zgonach.

Ministerstwo Zdrowia podało w środę, że hospitalizowanych jest 292 chorych z COVID-19, a 39 z nich przebywa pod respiratorami. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 6072 łóżka i 595 respiratorów. Ministerstwo przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywają 75 282 osoby. Wyzdrowiało dotąd 2 653 981 zakażonych.

Szczepienia przeciwko COVID-19

W pełni zaszczepionych, czyli osób, które przyjęły dwie dawki preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionkę Johnson & Johnson, jest w Polsce ponad 17,5 mln osób – podano w środę na stronach rządowych.

Liczba wszystkich wykonanych w naszym kraju szczepień przeciw COVID-19 wynosi 34 521 740. W pełni zaszczepione jest 17 538 257 osób. Łącznie do Polski dostarczono dotąd 46 170 230 dawek. Liczba dawek dostarczonych do punktów to z kolei 36 563 265.

RadioZET.pl/Ministerstwo Zdrowia/PAP