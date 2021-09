Koronawirus w Polsce przyspiesza. Rząd przygotowuje się na wprowadzenie restrykcji, które mają jednak ominąć osoby zaszczepione. Czwarta fala jest już faktem. Według przewidywań resortu zdrowia liczba nowych zakażeń pod koniec września wzrośnie do ok. tysiąca dziennie, a pod koniec października do ok. pięciu tysięcy. Minister zdrowia Adam Niedzielski podał w piątek nową prognozę rozwoju epidemii.

Koronawirus w Polsce 4 września. Najwięcej zakażeń na Pomorzu

W sobotę, 4 września sierpnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 389 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. W piątek badania potwierdziły 349 nowych zakażeń. Tydzień temu informowano o 290 przypadkach SARS-CoV-2.

Nowe przypadki Covid-19 dotyczą osób z województw: pomorskiego (58), małopolskiego (43), mazowieckiego (40), dolnośląskiego (34), lubelskiego (33), zachodniopomorskiego (31), śląskiego (26), wielkopolskiego (26), podkarpackiego (22), łódzkiego (15), podlaskiego (12), warmińsko-mazurskiego (12), lubuskiego (9), opolskiego 8, kujawsko-pomorskiego (5), świętokrzyskiego (4). 11 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu Covid-19 w ciągu doby zmarło 7 osób - 3 z nich miało choroby współistniejące. W piątek resort zdrowia odnotował 5 zgonów. Tydzień temu MZ podało, że śmierć poniosło także 5 pacjentów.

Więcej chorych na COVID-19 w szpitalach

W sobotę MZ przekazało, że w szpitalach jest 498 chorych z COVID-19, w tym 61 pacjentów podłączonych do respiratorów. Tydzień temu, 28 sierpnia, hospitalizowanych było 406 chorych z COVID-19, 50 pod respiratorami.

Resort poinformował w sobotę, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 6017 łóżek i 578 respiratorów. Ministerstwo przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywa 53 037 osób. Resort podał też, że wyzdrowiało dotąd 2 657 330 zakażonych.

fot. Ministerstwo Zdrowia

