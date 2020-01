Zagrożenie koronawirusem w Polsce? 500 osób pod obserwacją

Koronawirus zabił już łącznie 213 osób. Tylko w ciągu ostatniej doby zmarło ponad 40 zarażonych. Lawinowo rośnie liczba zakażeń. W piątek mowa już o niemal 10 tys. przypadków. U ponad 15 tys. osób podejrzewa się zakażenie, a ponad 100 tys. osób poddano obserwacji.

Podejrzenia koronawirusa w Polsce

W Polsce do tej pory żadnego przypadku zakażenia koronawirusem nie potwierdzono, ale są podejrzenia co do wystąpienia wirusa. W piątek wiemy już, że kilkanaście osób zostało hospitalizowanych, a ponad 500 jest obecnie w stałym monitoringu przez służby sanitarne. Informację przekazał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Czy koronawirus dotrze do Polski? Zdaniem Kraski, prędzej czy później na pewno. Wiceminister zdrowia podkreślił w piątek, że na stronie resortu dostępna jest lista szpitali zakaźnych. Zaapelował przy tym, żeby osoby, które były w Chinach i mają objawy typowe dla koronawirusa, zgłaszały się do oddziałów zakaźnych.

Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas zapewnił, że Polska ma wdrożone wszystkie procedury, które są zgodne ze standardami WHO i europejskich organizacji badających stan zdrowia. Przypomnijmy, że w czwartek wieczorem Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła, że rozprzestrzenianie się koronawirusa stanowi obecnie zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. WHO najbardziej obawia się tego, że wirus może rozprzestrzenić się w krajach ze słabymi systemami opieki zdrowotnej, które są źle przygotowane do radzenia sobie z nim. Więcej o oświadczeniu WHO ws. koronowirusa tutaj.

Ewakuacja Polaków z Wuhan

W Wuhan, uznawanym za epicentrum koronawirusa, wciąż przebywają Polacy. Jeszcze w czwartek minister zdrowia Łukasz Szumowski przekazał, że wszyscy polscy obywatele zostali poinformowani o możliwości ewakuacji i 31 z nich zadeklarowało, że chce wyjechać z Chin.

W piątek Kraska potwierdził, że przygotowywany jest transport do Francji, a stamtąd bezpośrednio do Polski. - Transport odbędzie się do ośrodka, który jest obecnie przygotowywany na przyjęcie tych pacjentów – powiedział.

