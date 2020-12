Szczepionka przeciw COVID-19, która trafi do Polski, przeznaczona będzie dla osób powyżej 16. roku życia - mówił w Radiu ZET szef KPRM Michał Dworczyk. Rząd rozpoczyna dziś konsultacje ze środowiskiem medycznym w sprawie przygotowań do procesu szczepień. Od 7 do 11 grudnia potrwa strajk uczniów, którzy domagają się m.in. dymisji Przemysława Czarnka. Relacja z wydarzeń z Polski i ze świata na żywo na RadioZET.pl.