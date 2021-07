Koronawirus w Polsce zwalnia. W poniedziałek 5 lipca Ministerstwo Zdrowia przekazało, że zarejestrowano najmniejszą liczbę zakażeń (38) od wiosny 2020 roku. Z powodu koronawirusa zmarła 1 osoba. We wtorek nowych przypadków SARS-CoV-2 było 96.

Mimo to rząd przygotowuje się na najgorsze. - Musimy szykować się na trudne scenariusze, musimy brać pod uwagę to, że dzisiejszy czas, kiedy mamy dużo mniej zachorowań i zakażeń koronawirusem, może zostać odwrócony - mówił we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Z kolei minister zdrowia Adam Niedzielski przyznał, że "w najbardziej czarnym scenariuszu mówimy o blisko 15 tys. zakażeń".

Koronawirus w Polsce w środę 7 lipca 2021 roku. Raport

Jak statystyki wyglądają w środę? Jak podaje MZ, 7 lipca 2021 roku w Polsce wykryto 103 nowe przypadki koronawirusa. Nowe zakażenia dotyczą mieszkańców województw: wielkopolskiego (14), kujawsko-pomorskiego (13), lubelskiego (10), mazowieckiego (8), zachodniopomorskiego (8), łódzkiego (7), śląskiego (7), warmińsko-mazurskiego (7), małopolskiego (6), dolnośląskiego (4), podlaskiego (4), lubuskiego (3), opolskiego (3), pomorskiego (3), świętokrzyskiego (2), podkarpackiego (0). 4 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 ostatniej doby zmarło 17 osób. 6 z nich miała także inne schorzenia. We wtorek resort zdrowia informował o 10 ofiarach koronawirusa. Z kolei tydzień temu, 30 czerwca, zmarło 16 osób.

Liczba chorych w szpitalach

W szpitalach jest 504 chorych z COVID-19, a 73 z nich jest podłączonych do respiratorów – poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia.

Resort podał, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 7090 łóżek i 706 respiratorów. Ministerstwo przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywa 101 915 osób. Wyzdrowiało dotąd 2 652 293 zakażonych.

