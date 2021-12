Mamy 28 542 nowe przypadki zakażenia koronawirusem – poinformowało w środę 8 grudnia Ministerstwo Zdrowia. W ciągu doby zmarło 592 chorych pacjentów. Tydzień temu raportowano o 29 064 nowych przypadkach i 570 zgonach. To rekord czwartej fali.

W środę 8 grudnia badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u 28 542 kolejnych osób. Nowe przypadki pochodzą z województw: śląskiego (4234), mazowieckiego (4035), wielkopolskiego (3166), małopolskiego (2505), dolnośląskiego (2500), pomorskiego (1760), łódzkiego (1679), kujawsko-pomorskiego (1407), zachodniopomorskiego (1275), warmińsko-mazurskiego (1218), lubelskiego (900), podkarpackiego (900), opolskiego (827), lubuskiego (722), świętokrzyskiego (652), podlaskiego (539). 223 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Koronawirus w Polsce – 8 grudnia. Blisko 600 zgonów

Ministerstwo Zdrowia poinformowało też, że na COVID-19 zmarło 188 osób, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami – 404 chorych. – Nadal utrzymujemy się na szczycie zakażeń. Niestety duża liczba zgonów to nadal pokłosie niezaszczepienia – powiedział w Polsat News rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano w szpitalach 30 423 łóżka i 2753 respiratory. Hospitalizowanych jest 23 453 chorych, w tym 2026 podłączonych do respiratorów. Na kwarantannie przebywają 588 603 osoby. MZ podało też, że wyzdrowiało dotąd 3 194 731 zakażonych.

W Polsce dawkę przypominającą szczepionki przeciw COVID-19 przyjęło 3,7 mln osób. Liczba wszystkich wykonanych szczepień wynosi ponad 43 mln. W pełni zaszczepionych jest ponad 20,5 mln obywateli – czytamy na rządowych stronach.

Nowe obostrzenia od 15 grudnia

Rząd od 15 grudnia wprowadza nowe obostrzenia, m.in. zmniejszone będą limity osób w transporcie, restauracjach i kinach. Zamknięte będą też kluby, dyskoteki oraz inne miejsca udostępnione do tańczenia. Wyjątkiem będzie noc sylwestrowa. W szkołach podstawowych i średnich od 20 grudnia do 9 stycznia wprowadzona zostanie nauka zdalna. Po tym terminie dzieci mają wrócić do nauki w trybie stacjonarnym – zapowiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

RadioZET.pl/Ministerstwo Zdrowia