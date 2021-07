Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia podało najnowsze dane

Koronawirus w Polsce powoduje coraz więcej zakażeń. W środę 7 lipca 2021 roku resort zdrowia podał informacje o 103 nowych zakażeniach Covid-19. Z powodu koronawirusa zmarło 11 osób.

Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślał we wtorek, że rząd przygotowuje się na różne scenariusze, jeśli pojawi się kolejna fala zakażeń koronawirusem. - Jeżeli ten parametr wyszczepienia będzie stosunkowo wysoki, to oczywiście to apogeum fali zachorowań, zakażeń, będzie stosunkowo niskie, bo mówimy tutaj o przedziałach 1-2 tys. zakażeń. Jeżeli natomiast te parametry immunizacji będą zdecydowanie gorsze, to w najbardziej czarnym scenariuszu mówimy o blisko 15 tys. zakażeń - mówił we wtorek. Jak wyglądają dzisiejsze statystyki?

Jak podaje MZ, w czwartek 8 lipca 2021 roku mamy w Polsce 93 nowe, potwierdzone przypadki zakażeń koronawirusem.

Koronawirus w Polsce 8 lipca 2021 roku. Raport

Z powodu koronawirusa ostatniej doby zmarło 19 osób. Z powodu Covid-19 zmarły 3 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 16 osób.

Liczba zakażonych koronawirusem: 2 880 596/ 75 135 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

W szpitalach jest 476 chorych z COVID-19, a 76 z nich jest podłączonych do respiratorów – poinformowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia.

Resort podał, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 7 084 łóżek i 706 respiratorów. Ministerstwo przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywa 99 467 osób. Wyzdrowiało dotąd 2 652 372 zakażonych.

RadioZET.pl/ Ministerstwo Zdrowia