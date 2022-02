Pogarsza się sytuacja w szpitalach. Zmarło aż 286 osób z COVID-19

Piąta fala koronawirusa przetacza się przez szpitale, ale zwłaszcza przez mocno oblegane punkty do testowania. Mamy kolejny dzień z bardzo dużą liczbą nowo wykrytych zachorowań.

We wtorek 8 lutego resort zdrowia poinformował, że mamy 35 960 nowych przypadków. Najwięcej z nich zarejestrowano u mieszkańców z województw: mazowieckiego (4925), wielkopolskiego (3986) i śląskiego (3465).

Koronawirus w Polsce 8 lutego. Wielki przyrost chorych w szpitalach

Wskutek ciężkiego zachorowania na COVID-19 zmarło w trakcie ostatniej doby 286 osób. Większość z pacjentów (203), którzy przegrali walkę o życie, miała wcześniej zdiagnozowane inne schorzenia.

MZ poinformowało w raporcie o znaczącym wzroście zajętych łóżek covidowych – w ciągu doby liczba pacjentów wzrosła z 18 287 do ponad 19 tysięcy. Najciężej przechodzący COVID-19 są podłączeni do 1171 respiratorów (wzrost o 21 w ciągu doby). Tydzień temu, 1 lutego, w szpitalach przebywało 16 357 pacjentów z COVID-19, w tym 1058 chorych podłączonych do respiratorów.

Przypomnijmy, że w niedzielę 6 lutego minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że rząd rozpocznie w tym tygodniu redukcję infrastruktury covidowej w szpitalach. Podkreślił, że jej zajętość rośnie wolniej niż liczba nowych zakażeń. Łóżka i pozostały sprzęt, pozostające w gotowości w dobie piątej fali, mają trafić na inne oddziały.

W rygorze kwarantanny pozostaje ponad 550 tys. osób w Polsce, a z infekcji wyzdrowiało oficjalnie ponad 4,3 mln ludzi. Liczba ozdrowieńców jest znacznie większa, z uwagi na tzw. szarą strefę i leczenie "na własną rękę". W pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 jest 21,87 mln ludzi, z czego dawkę przypominającą przyjęło ponad 10,41 mln.

RadioZET.pl/MZ Twitter