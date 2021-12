Ogromna liczba zgonów z powodu COVID-19. Wiceszef MZ ujawnił dramatyczne dane

Koronawirus w Polsce 9 grudnia 2021 roku. Najnowsze dane przekazał wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska. - Ostatnia doba jest porównywalna do czwartku tydzień temu. Jest 27 458 przypadków, to o ok. 100 przypadków więcej niż tydzień temu, co pokazuje, że osiągnęliśmy już pewną stabilizację, ale martwi, że na dość dużym i wysokim poziomie – ponad 27 tys. nowych przypadków – przekazał w radiowej Jedynce.

Podkreślił, że to, co najbardziej martwi to liczba osób, które przegrywają walkę z COVID-19 - osoby, które zmarły. - Wczoraj takich osób było 562. To o 562 osoby niepotrzebnie. Dlatego ciągły mój apel, byśmy się szczepili przeciw COVID-19 - zaznaczył wiceminister.

Koronawirus w Polsce 9 grudnia 2021 roku. Kraska ujawnił nowe liczby

- Myślę, że jesteśmy na szczycie czwartej fali pandemii, tylko - jak wielu ekspertów podkreślało - ten szczyt może być niestety nie jednorazowym pikiem, tylko może utrzymywać się kilkanaście dni na takim poziomie - powiedział w radiowej Jedynce Kraska.

- Ale mamy już z wielu województw sygnały, że liczba nowych przypadków zdecydowanie spada. Takimi województwami są lubelskie, podlaskie, mazowieckie, podkarpackie. Także współczynnik R, czyli reprodukcji wirusa (...) dla całego kraju zbliża się do jedności – wynosi 1,03. W województwach, o których powiedziałem, ten współczynnik spadł poniżej jedności – dodał. Jego zdaniem "widać, że czwarta fala hamuje, ale jest przed nami okres, kiedy z dużej liczby zakażeń dużo osób trafi do szpitali".

Kraska poinformował, że hospitalizowanych jest ponad 23 tys. pacjentów. - To - jak oceniają lekarze - najczęściej pacjenci w stanie dość poważnym, czyli którzy trafiają bezpośrednio pod tlenoterapię, nierzadko także na oddział intensywnej terapii - wskazał. Wiceminister ponowił apel, by zgłaszać się do lekarza wcześniej.

RadioZET.pl/ Radiowa Jedynka/ Katarzyna Lechowicz-Dyl (PAP)