Epidemia koronawirusa przyspiesza jesienią z tygodnia na tydzień. W tym tygodniu przekroczyliśmy barierę 2 tysięcy diagnozowanych przypadków zakażenia w ciągu doby. Rządzący nie wprowadzili jednak obostrzeń przeciwepidemicznych, zaznaczając, że podjęte zostaną silniejsze działania kontrolne służb (policja, sanepid).

W sobotę przed tygodniem 2 października potwierdzono 1344 zakażenia koronawirusem, zmarły wówczas 23 osoby. 9 października Ministerstwo Zdrowia poinformowało w raporcie o 2012 nowych przypadkach zakażenia SARS CoV-2. Najwięcej z nich zarejestrowano u mieszkańców z województw: lubelskiego (453), mazowieckiego (323) i podlaskiego (223).

Koronawirus w Polsce 9 października. Ponad 2 tys. zakażeń w sobotę

Wskutek ciężkiego zachorowania na COVID-19 zmarło w ciągu ostatniej doby w szpitalach 29 osób. Większość z nich (22) miała choroby współistniejące.

fot. Ministerstwo Zdrowia

W trakcie jednego tygodnia liczba chorych z COVID-19 wymagających hospitalizacji wzrosła do 2273 (o 600), a najcięższych przypadków z podłączeniem do respiratora do 214 (o 40). Na kwarantannie pozostaje ponad 105 tys. osób. W pełni zaszczepionych jest ponad 19,5 miliona mieszkańców.

RadioZET.pl/MZ